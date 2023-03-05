Битва за Бахмут: які позиції важливо утримати ЗСУ — військовий експерт

Прорив укріпленого району між Часовим Яром і Бахмутом відкриє росіянам дорогу для подальшого наступу у Донецькій області.

Упродовж останніх двох тижнів українські бійці виявляють героїзм, стримуючи штурм ворога в околицях Бахмута.

Полковник ЗСУ в запасі, військовий льотчик-інструктор Роман Світан в інтерв'ю УНІАН пояснив, які саме позиції важливо утримувати українським бійцям.

За його словами, справа не в тому, щоб утримати під контролем саме місто, насправді для стримування подальшого просування ворога більше важить укріплений район, який проходить між містами Часів Яр та Бахмутом.

“Справа не у місті, а саме в укріпрайоні. Це тандем між Часовим Яром і Бахмутом - два гарнізони, які один одного прикривають. Вихід за Часів Яр відкриє росіянам дорогу в бік Дружківки, Краматорська і Слов'янська”, - пояснив військовий експерт.

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Роман Світан припустив, що може бути ухвалено рішення про вихід з Бахмута із подальшим утриманням кряжу в районі Часового Яру, але все буде залежати від оперативної обстановки.

Він також наголосив на героїзмі українських бійців, які в околицях Бахмута виконують найважливіше завдання будь-якої війни — завдання максимальної шкоди армії противника, який кинув на цей напрямок добірні сили.

“Там хлопці просто герої. А ось щодо подальшого використання цього гарнізону рішення буде ухвалювати вже військове керівництво на місцях”, - зауважив експерт.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російським військам найближчим часом не вдасться ні оточити, ні захопити Бахмут на Донеччині.

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