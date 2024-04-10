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Битва за Часів Яр: чи є росіяни на околицях міста - у ЗСУ зробили заяву

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Битва за Часів Яр: чи є росіяни на околицях міста - у ЗСУ зробили заяву

Збройні сили Україи на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

За добу на Бахмутському напрямку українськими воїнами відбито 29 атак.

Російських військ у Часовому Яру на Донеччині та околицях міста немає. Воно повністю контролюється українськими силами.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин в етері телеканалу "Еспресо". 

"Місто контролюють підрозділи ЗСУ й Сил оборони. Російських військ у місті та околицях немає. Під час невеликих штурмів з боку ворожих мікрогруп на бронетехніці українські війська їх відкинули. Наразі їх біля міста й в самому місті немає", - підкреслив Волошин.

Він додав, що протягом минулої доби російські війська обстріляли 14 разів населені пункти Донеччини.

"Сьогодні (10 квітня - ред.) на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 29 атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка, Кліщіївка, Андріївка, Часів Яр", - зазначив Волошин.

Раніше ми розповідали про тактику окупантів під час наступу на фронті та де просунулись загарбники.

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