Битва за Часів Яр: OSINT-аналітик проаналізував чинники, що впливають на бої за місто (карта)

Шлях, що зʼєднує Бахмут та Часів Яр на Донеччині, пролягає через водний канал, де стоїть декілька мостів. Якщо ЗСУ доведеться відступати із східної частини Часового Яру, то руйнування цих споруд може суттєво ускладнити подальше просування росіян.

Про це OSINT-аналітик Tatarigami_UA разом із фахівцями Frontelligence Insight написав в Х (колишній Twitter).

Battle for Chasiv Yar. Analysis, Implications, Projection

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The battle for Chasiv Yar is a litmus test for both sides. Losing control of it will have dire results for Ukraine. Failure to capture Chasiv Yar on time would raise doubts about Russia's ability to seize Donbas pic.twitter.com/KXuaFmtPVZ — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) April 8, 2024

Експерти проаналізували чинники, що впливають на бої за Часів Яр. На їхню думку, географія цього міста робить його гарним оборонним рубежем в плані блокування дороги для окупантів до ключових міст Донбасу. Ключові висоти аналітики показали на карті.

Битва за Часів Яр Фото: Tatarigami_UA

Аналітики зауважують, що під час боїв за місто важливі не лише висоти. Мости через водний канал, що зʼєднує Бахмут та Часів Яр, важливі. Якщо українським силам доведеться відступати із східної частини Часового Яру, то руйнування цих мостів може суттєво ускладнити подальше просування ворога. У такому випадку росіянам доведеться відмовитись від масштабного використання техніки, і більше покладатися на живу силу.

Сили противника на напрямку

Армія РФ задіяла біля Часового Яру підрозділи 98-ої повітряно-десантної дивізії та 11-тої десантно-штурмової бригади. Це говорить про те, наскільки важливим цей напрямок є для противника.

"Імовірність подальшого просування росіян у район каналу залишається високою, особливо враховуючи руйнівну силу КАБів, які знищують оборонні споруди та будівлі, а також перевагу в артилерії, що ускладнює оборону цього району", – наголошують аналітики.

Проте є ще одна проблема. Окупанти регулярно залучають на тій ділянці фронту для авіаційної підтримки навіть ланку штурмовиків Су-25. Відтак, в українських захисників може виникнути проблема із засобами протиповітряної оборони ближнього радіусі дії.

Причини ускладнення ситуації в районі Часового Яру

Затримка в будівництві фортифікацій та нестача особового складу через проблеми з мобілізацією начно ускладнили оборону міста, вважають фахівці. Також відчувається дефіцит постачання допомоги від Заходу. Особливо це стосується боєприпасів, артилерії та систем ППО.

"Лише рельєфу недостатньо, щоб зупинити наступ російських військ. Героїзм і вправність захисників не можуть бути єдиною опорою оборонної тактики, тому Україні потрібен комплексний підхід до оборони, який враховує потенційні слабкості та попередні помилки", – додали аналітики.

Додамо, що Росія проводить наступ своїх військ на Часів Яр на Донеччині тактикою подвійного удару, що полягає в обході позицій противника з флангів та одночасному прямому фронтальному ударі. Така тактика раніше виявлялася успішною.

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