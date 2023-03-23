Битва за Донбас: експерт назвав фактор, який допомагає ЗСУ оборонятися і сприятиме контрнаступу

Наступ російської армії на Донбасі сповільнений, але до повної зупинки мине щонайменше кілька тижнів.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник вважає, що теперішня весняна погода, через яку ґрунту розмерзає і перетворюється на багнюку, допомагає українській армії оборонятися, ускладнюючи рух противника під час спроб наступу.

Таку думку він висловив в ефірі Апостроф TV.

“Для обох сторін погода є визначальним фактором, бо мокрий ґрунт унеможливлює рух важкої техніки. Зараз погода більше нам на користь, оскільки ми перебуваємо в обороні. І нам треба менше рухатися”, - зауважив експерт.

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Натомість, за словами Черника, коли ґрунт підсохне і прибуде броньована техніка від західних партнерів, складуться умови для активного контрнаступу ЗСУ.

Він зазначив, що наступ російської армії на Донбасі сповільнений, але до повної зупинки мине щонайменше кілька тижнів.

На думку експерта, російські окупанти й надалі намагатимуться штурмувати позиції українських військ, щоб виконати накази російського президента Володимира Путіна на окупацію всієї Донецької області, які він скасовувати не буде. При цьому вони кидатимуть в бій дедалі більше живої сили порівняно з технікою, попри те, що така тактика принесла дуже скромні успіхи у просуванні.

Петро Черник відзначив, що на тенденцію російської армії не шкодувати людей та економити техніку вказує статистика боїв минулого року - у березні окупанти втратили 3 900 солдатів і понад 900 одиниць техніки, у грудні - 21 тисячу солдатів і менш ніж 300 одиниць техніки.

Нагадаємо, керівництво НАТО вважає, що головною метою очікуваного наступу українських військових буде пробиття коридору до окупованого півострова Крим.

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