"Битва за Донбас нагадає Другу світову війну, з великими операціями, маневрами та участю тисячі танків" - Кулеба

Міністр закордонних справ виступив у Брюсселі.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що зараз спостерігається передислокація військ РФ з півночі і північного сходу на схід України.
За його словами, битва за Донбас нагадуватиме Другу світову війну.
"Там ще не відбувся масштабний бій, але щодня там відбуваються жорсткі бої. І буде ще більше, на жаль", - сказав він.
Про це він заявив на брифінгу у Брюсселі.
"Битва за Донбас буде нагадувати вам, кажу це з жалем, але це правда, буде нагадувати Другу світову війну. З великими операціями, маневрами, із застосуванням тисяч танків, броньованої техніки, літаків і артилерії. Це не буде локальна операція Росії, з урахуванням того, як вона до цього готується", - зазначив він.
За його словами, у Росії є свій план, в України – свій, і результат цієї битви вирішиться на полі бою.
Нагадаємо, росіяни накопичують техніку на Луганщині, Гайдай закликає евакуюватися.
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