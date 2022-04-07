Битва за Донбас зараз буде ключовою і визначить подальший хід війни - Єрмак

Україна вже вистояла у битві за Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та багато інших міст. Крім того, українська армія тримає оборону в Маріуполі.
Битва за Донбас зараз буде ключовою та визначить подальший хід війни.
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram.
"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні", - зазначив Єрмак.
Керівник Офісу президента наголосив, що Україна вже вистояла у битві за Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та багато інших міст.
Крім того, українська армія тримає оборону в Маріуполі.
"Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", - вважає керівник ОП.
Нагадаємо, російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступальної операції на схід України.
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