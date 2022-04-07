Битва за Донбас зараз буде ключовою і визначить подальший хід війни - Єрмак

Битва за Донбас зараз буде ключовою і визначить подальший хід війни - Єрмак

Україна вже вистояла у битві за Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та багато інших міст. Крім того, українська армія тримає оборону в Маріуполі.

Битва за Донбас зараз буде ключовою та визначить подальший хід війни.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram.

"Битва за Донбас зараз буде ключовою в нашій вітчизняній війні", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що Україна вже вистояла у битві за Київ, Харків, Чернігів, Суми, Миколаїв та багато інших міст.

Крім того, українська армія тримає оборону в Маріуполі.

"Але подальший хід війни з Росією визначить саме битва за Донбас", - вважає керівник ОП.

Нагадаємо, російські окупанти зосереджують основні зусилля на підготовці наступальної операції на схід України.

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