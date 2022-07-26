Битва за Херсон буде страшною - Арестович про тактику ворога у разі контрнаступу ЗСУ

Якщо загарбник не досяг своєї мети, він програв.

Російська армія не в тому душевному стані, щоби послідовно битися, повільно відступаючи, виграючи час для мобілізації, політичних рішень, тому битва за Херсон буде страшною.

Про це радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів в інтерв’ю UKRLIFE.TV.

"Я думаю, що перший бій вони дадуть. За Херсон буде бійка страшною. Але якщо ми їх переламаємо, у них буде повне обвалення. Вони не повірять у свої можливості далі ефективно оборонятися. Тож, може повторитися історія з Київщиною, Чернігівщиною для них", - сказав Арестович.

Він також зазначив, що свою поразку росіяни чітко зрозуміють.

"Вона програна не в тому сенсі, що вони не досягли мети. Адже, у чому різниця між тими, хто наступає і тими, хто обороняється: якщо перший не досяг своєї мети, він програв, а оборонець, якщо зірвав наступ противника, вже виграв. Вони це чітко розуміють. Вони не тільки не досягли своїх цілей, вони ще й вигрібатимуть від нас", - додав радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, диктатор Білорусі Олександр Лукашенко зробив чергову цинічну заяву, вигадавши, що, мовляв, Україна бойовими гелікоптерами "підпалює" свої поля для "жахливої картинки".

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