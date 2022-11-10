Битва за Херсон: у ГУР розповіли, скільки окупантів ще досі перебувають на правому березі Дніпра

Рсіяни відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські військові на початку жовтня.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони спростовують інформацію, яка шириться у Мережі, що російські війська масово втікають із правого берега Дніпра.Там досі перебувають до 20 000 окупантів - це більша половина, яка дислокувалися на Правобережжі.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцького для The Guardian.

Він розповів, спочатку росіяни перемістили цивільних, потім військових, які не брали участі в активних бойових діях, матеріально-технічне забезпечення та постачання. Зараз, за ​​словами Скібіцького, виїжджають лише окремі бойові підрозділи.

"Остання інформація, яку ми маємо, нібито 4-ту тактичну військову базу перекинули на лівий берег. Решта все ще там, воюють, ведуть військові дії з метою прикриття для інших, щоб залишити", - зазначив він.

Скібіцький додав, що росіяни відступають з другої лінії оборони, на яку їх відкинули українські військові на початку жовтня. Втім, вони вибудували лінію оборони навколо Херсона. На запитання журналістів, чи захищитимуть окупанти Херсон, він відповів: "Час покаже".

Стрімке звільнення Херсонщини

Контрнаступ на півдні України триває, і він дуже стрімки. 10 листопада президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення 41 населеного пункту на півдні України. Перед цим головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував, що армія України просунулася в глибину оборони ворога до 36,5 км, звільнено до 1381 кв км територій.

Військові ЗСУ припускають, що керівництво Росії може перекинути свої війська, що виходять зараз із Херсонщини, в район Донбасу. Втім, вважають, що в українських захисників є можливість запобігти таким планам ворога.

У США повідомили, що фіксують ознаки втечі окупантів з Херсона і цей процес може тривати від кількох днів до тижнів.

Доля Маріуполя

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