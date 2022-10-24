Битва за Херсон: відступ окупантів з міста покладе край планам РФ захопити Миколаїв і Одесу

ЗСУ наближаються до Херсона, окупанти евакуюються.
Херсон — єдиний обласний центр, який захопили росіяни. Його втрата стала ударом для України через географічне та промислове значення міста.
Про значення відступу з Херсону для Росії пише Assosiated Press.
Оголошена Москвою термінова "евакуація" з Херсону на території РФ сигналізує про те, що росіяни усвідомлюють високі шанси ЗСУ повернути контроль над обласним центром.
Відступ із Херсону покладе край планам Росії захопити Миколаїв і Одесу, таким чином відрізавши Україні доступ до узбережжя Чорного моря. Крім того, втрата міста спричинить чергову хвилю критики всередині Росії та стане сигналом про ослаблення Кремля для його союзників, йдеться в матеріалі.
Нагадаємо:
- Тимчасово окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомивГенеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують в Генеральному штабі ЗСУ.
- Напередодні у Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.
- Окупаційна влада повідомила про "евакуацію" з Херсону "державних установ" та населення.
- Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону "ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти". Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як "живий щит".
- Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.
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