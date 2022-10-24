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Битва за Херсон: відступ окупантів з міста покладе край планам РФ захопити Миколаїв і Одесу

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Битва за Херсон: відступ окупантів з міста покладе край планам РФ захопити Миколаїв і Одесу

Фото: Associated Press

ЗСУ наближаються до Херсона, окупанти евакуюються.

Херсон — єдиний обласний центр, який захопили росіяни. Його втрата стала ударом для України через географічне та промислове значення міста.

Про значення відступу з Херсону для Росії пише Assosiated Press.

Оголошена Москвою термінова "евакуація" з Херсону на території РФ сигналізує про те, що росіяни усвідомлюють високі шанси ЗСУ повернути контроль над обласним центром.

Відступ із Херсону покладе край планам Росії захопити Миколаїв і Одесу, таким чином відрізавши Україні доступ до узбережжя Чорного моря. Крім того, втрата міста спричинить чергову хвилю критики всередині Росії та стане сигналом про ослаблення Кремля для його союзників, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо:

  • Тимчасово окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомивГенеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують в Генеральному штабі ЗСУ.
  • Напередодні у Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.
  • Окупаційна влада повідомила про "евакуацію" з Херсону "державних установ" та населення.
  • Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону "ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти". Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як "живий щит".
  • Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.

ЗСУ звільняють Херсонщину, попри посилення ворога "мобіками"

ЗСУ звільняють Херсонщину, попри посилення ворога "мобіками"

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