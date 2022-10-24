Битва за Херсон: відступ окупантів з міста покладе край планам РФ захопити Миколаїв і Одесу

Херсон — єдиний обласний центр, який захопили росіяни. Його втрата стала ударом для України через географічне та промислове значення міста.

Про значення відступу з Херсону для Росії пише Assosiated Press.

Оголошена Москвою термінова "евакуація" з Херсону на території РФ сигналізує про те, що росіяни усвідомлюють високі шанси ЗСУ повернути контроль над обласним центром.

Відступ із Херсону покладе край планам Росії захопити Миколаїв і Одесу, таким чином відрізавши Україні доступ до узбережжя Чорного моря. Крім того, втрата міста спричинить чергову хвилю критики всередині Росії та стане сигналом про ослаблення Кремля для його союзників, йдеться в матеріалі.

Нагадаємо:

Тимчасово окупований Херсон залишила значна частина населення, повідомивГенеральний штаб Збройних сил України 22 жовтня. У зведенні Генштабу ЗСУ йдеться, що російські окупанти, які залишилися у місті, перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Російські військові готують Херсон до вуличних боїв, стверджують в Генеральному штабі ЗСУ.

Напередодні у Генштабі повідомляли, що на тимчасово захоплену територію Херсонської області для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення, прибуло до 2000 осіб з-поміж російських мобілізованих.

Окупаційна влада повідомила про "евакуацію" з Херсону "державних установ" та населення.

Очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав жителів окупованої частини регіону "ігнорувати все, що кажуть або вимагають окупанти". Очільник області зазначив, що російські військові хочуть взяти людей у заручники та використовувати їх як "живий щит".

Британське видання Financial Times повідомило, що західні військові експерти та посадовці припускають, що Україна зможе звільнити Херсон від російських загарбників у другій декаді жовтня.

ЗСУ звільняють Херсонщину, попри посилення ворога "мобіками"

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