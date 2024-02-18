Битва за Херсонщину: Гуменюк розповіла, як партизани допомагають ЗСУ

На лівому березі Херсонської області армія РФ атакує ЗСУ з дронів та артилерії.

Про це в етері телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

З її слів, військові РФ намагались наблизитись пішими групами та здійснювали стрілецькі бої. Але фактично 70% їх штурмових груп не повертаються на свої позиції. Бронетехніку вони не застосовують, але атакують дронами, артилерією, мінометами.

"Розташування техніки, складів, бліндажів та інших фортифікаційних споруд серед населених пунктів ускладнює роботу українських військових, але вони успішно працюють, спираючись у тому числі на рух спротиву. Адже російські окупанти розташовують техніку та розгортають станції спостереження у дворах приватних осель місцевих жителів. Враховуючи ширину річки Дніпро, українські захисники потребують коригування цілей на лівому березі", — уточнила вона.

Раніше Гуменюк повідомила, що окупанти активізувалися.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворог лізе зі сміття! Морські піхотинці показали унікальні кадри боїв за лівий берег Херсонщини

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