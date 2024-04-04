Битва за Херсонщину: росіяни змінили тактику на лівому березі

Окупанти збільшили кількість штурмів.
Росія змінила тактику дій на лівому березі Херсонської області. Окупанти намагаються атакувати більшою кількістю дрібніших штурмових груп.
Про це очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.
Вона зазначила, що протягом кількох місяців поспіль ворог намагається вибити Сили оборони з плацдармів на лівому березі, але не має успіху і перебуває в постійному пошуку нової тактики.
"Наразі вони спробували в такий спосіб – роззосередити максимально зусилля і наших сил, щоб дрібними групками атакувати з різних напрямків. Через що кількість штурмів зросла – в попередні тижні ми говорили про 1-3 штурми на добу, то вже два дні поспіль фіксується 7-8 штурмів", - сказала Гуменюк.
З її слів, це свідчить про те, що ворог дійсно намагається знайти ефективний спосіб, оскільки військове командування вимагає результату, а його немає.
Раніше аналітики повідомили, що російські війська збільшили масштаби та кількість механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту. Інтенсифікація російських механізованих наступальних операцій зазвичай відбувається одночасно з посиленням ударів енергетичній інфраструктурі України, вважають експерти.
"Останні два тижні російські війська, схоже, збільшили кількість і масштаби механізованих наземних штурмів на окремих ділянках фронту, що свідчить про помітне загальне збільшення кількості російських механізованих наступальних операцій у зоні бойових дій", - йдеться у повідомленні ISW.
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