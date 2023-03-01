Битва за Крим: чому на Заході лунають заяви про повернення півострова дипломатичним шляхом

РФ витягує на інформаційну поверхню останні ниточки, які в залишилися в руках Кремля: корумпованих європейських чиновників, ЗМІ, тих, на які в них є компромат. Тож наразі на Заході почали лунати вислови щодо ціни, яку заплатить Україна за повернення деяких своїх територій, зокрема Криму.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua сказав військовий експерт Олег Жданов.

"Путіну потрібна пауза. Навіть він розуміє, якщо зараз не припинити бойові дії, то найближчим часом російська армія почне "схлопуватися". Кінець черги на мобілізацію вже можна побачити. Тому Росія вкидує в інформпростір все, що можна вкинути", - зазначив Жданов.

Він навів приклад французького президента Еммануеля Макрона, який, на думку експерта, все ще сподівається на мирні перемовини з диктатором.

"Наприклад, така країна, як Франція, дуже сильно залежить і від російського газу, і від російського палива. Тож Макрон у глибині душі сподівається на примирення з Путіним. Тепер він зібрався їхати в Пекін, нарешті зрозумівши, що прямі перемовини з Путіним неможливі. Тепер він їде до КНР, щоб очільник країни повпливав на Путіна щодо перемовин", - додав Жданов.

Щодо інформації про повернення Криму, Жданов нагадав: Україна офіційно визнала, що завдає ударів по території Криму.

"Головнокомандувач заявив, що це наші вибухи і наша зброя. І що зробив Путін? Нічого. А тепер виходить рупор Путіна Пєсков і маніполятивно заявляє, мовляв, РФ готова до перемовин, але ніхто їй не відповідає. Це дитячі розповіді. Сьогодні Макрон говорить, що Путін не хоче брати слухавку, коли той йому телефонує, тому він їде до Пекіна", - додав експерт.

Він пояснив і наявний варіант плану щодо звільнення Криму, який надав генерал-лейтенант, колишній командувач сухопутних військ США в Європі Бен Годжес. Його варіант звільнення Криму з мапою, яка ілюструє дії ЗСУ під час контрнаступу, отримав великий міжнародний розголос.

"Годжес сказав про те, що ЗСУ під час контрнаступу достатньо вийти на Азовське узбережжя в будь-якому місці. В разі наявності далекобійної зброї ми можемо почати планомірне ураження військових об'єктів на території Криму плюс вогневий контроль над паромною переправою і над залишками Кримського мосту. Все. Скільки витримає угруповання російських військ?.. Фактично це буде оперативне оточення для Криму. Коли вони викинуть білий прапор, тоді можна буде заводити туди сухопутні війська. Але потрібно зауважити те, що ключовим у плані Годжеса є наявність у ЗСУ зброї дальнього вогневого ураження. Тепер ми повертаємося до питання до наших партнерів: де ракети і літаки? Наявність зброї ураження з дальністю 150-300 км надає можливість здійснення плану Годжеса", - наголосив Жданов.

Нагадаємо інтерв’ю з Беном Годжесом, де він говорить про ризики виходу цієї війни за межі України, можливості надання ЗСУ західних винищувачів та далекобійних ракет, а також катастрофічні наслідки для Росії, якщо Путін наважиться застосувати тактичну ядерну зброю.

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