Битва за Лиман: військовий експерт пояснив, чому вона важлива для ЗСУ

На думку експерта, поблизу Лимана зараз відбуваються події, схожі з тими, що відбувалися напередодні контрнаступу у Харківській області

Місто Лиман на Донечиині є стратегічно важливим для подальшого контрнаступу ЗСУ на територію Луганської області.

Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.

Також читайте ЗСУ просуваються на правобережній частині Херсонщини: військовий експерт про специфічний контрнаступ на півдні

"Фактично, ми можемо розглядати Лиман як стратегічно важливий. Якщо ми кажемо про просування ЗСУ вглиб Луганської та Донецької областей, цей населений пункт стратегічно відповідає за просування у напрямку Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька. За рахунок використання Лимана ми зможемо здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька", — каже Коваленко.

На думку експерта, поблизу Лимана зараз відбуваються події, схожі з тими, що відбувалися напередодні контрнаступу у Харківській області, а саме – це взяття під свій вогневий контроль важливої логістичної артерії.

"У Харківській області це був Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ, Ізюм. В Луганській області важлива логістична артерія – з Троїцького на Сватове до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька. Особливо Сватове. Якщо говорити про південну частину (Луганської області. – Ред.), то вихід з Лиману значно спрощує подальші контрнаступальні дії як з півдня, так і з півночі Луганської області", — зазначає Коваленко.

Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що місто Лиман не має політичного значення у війні Росії проти України, однак має оперативне.

Читайте також: