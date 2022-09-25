Битва за Лиман: військовий експерт пояснив, чому вона важлива для ЗСУ

На думку експерта, поблизу Лимана зараз відбуваються події, схожі з тими, що відбувалися напередодні контрнаступу у Харківській області
Місто Лиман на Донечиині є стратегічно важливим для подальшого контрнаступу ЗСУ на територію Луганської області.
Про це заявив військовий експерт Олександр Коваленко в інтерв’ю ТСН.ua.
"Фактично, ми можемо розглядати Лиман як стратегічно важливий. Якщо ми кажемо про просування ЗСУ вглиб Луганської та Донецької областей, цей населений пункт стратегічно відповідає за просування у напрямку Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька. За рахунок використання Лимана ми зможемо здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька", — каже Коваленко.
На думку експерта, поблизу Лимана зараз відбуваються події, схожі з тими, що відбувалися напередодні контрнаступу у Харківській області, а саме – це взяття під свій вогневий контроль важливої логістичної артерії.
"У Харківській області це був Вовчанськ, Великий Бурлук, Куп'янськ, Ізюм. В Луганській області важлива логістична артерія – з Троїцького на Сватове до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька. Особливо Сватове. Якщо говорити про південну частину (Луганської області. – Ред.), то вихід з Лиману значно спрощує подальші контрнаступальні дії як з півдня, так і з півночі Луганської області", — зазначає Коваленко.
Раніше військовий експерт Олег Жданов заявив, що місто Лиман не має політичного значення у війні Росії проти України, однак має оперативне.
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