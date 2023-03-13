Битва за Миколаїв: у ЗСУ показали кадри, як 59-та бригада героїчно обороняла місто (відео)

За словами командира Вадима Сухаревського, кількість особового складу та артилерії противника на цьому напрямку значно перевищувала українські сили.

Навесні 2022 року на підступах до Миколаєва 59-та ОМПБр ім. Якова Гандзюка зупинила просування ворога, пішла в атаку і відкинула окупантів практично на 20 кілометрів від міста.

Кадри з роботою наших військових, які вже стали архівними, опублікувала пресслужба Генштабу ЗСУ.

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"Від нас вимагалася активна артилерійська та позиційна робота. Знищення техніки, особового складу, унеможливлення логістики ворога, відрізання противника на Правому березі від мостів через річку Дніпро", – розповідає Вадим Сухаревський, Герой України, командир 59 ОМПБр імені Якова Гандзюка.

За його словами, кількість особового складу та артилерії противника значно перевищувала українські сили. Сухаревський зазначає, що окупанти вивчили цю місцевість ще від 2017 року, очевидно через свою агентурну мережу.

Під час наступальних дій у серпні бійці 59 ОМПБр витягували на себе резерви двох дивізій противника. Бували випадки, коли один танк вів успішний бій із дев’ятьма ворожими Т-72, Т-80 і Т-90.

"Хлопці, які відчули ейфорію, смак перемоги під час успішних проривів чи штурмових дій – є “золотим фондом”, який потрібно буде зберегти та примножити", – наголошує командир.