Битва за Покровськ: експерт пояснив, чому росіянам так важливо захопити місто

Окупанти перекидають резерви з інших напрямків на Покровський.

Покровськ Донецької області наразі є центром тяжіння битви на даному напрямку фронту.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив керівник військових безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук.

"Покровськ зараз — центр тяжіння цієї битви. Це очевидно навіть за статистичними даними. Ба більше, свідченням того, що Покровськ для противника важливіший, є те, що резерви з Курахівського напрямку вони перекидають на Покровський, вважаючи, що з Кураховим розберуться і ті, хто продовжує там атакувати", — сказав спікер.

За даними Лакійчука, на Покровському напрямку поки що не йдеться про якесь оточення.

Лакійчук також зазначив, що за останні дні боїв темпи наступу противника на Покровському напрямку стали помітно слабшими. Це, вважає він, завдяки наполегливому опору Сил оборони.

Що відомо про наступ на Покровськ

До східних околиць цього великого промислового міста російська армія наблизилась ще наприкінці літа. Для його взяття Кремль зосередив на цій ділянці фронту сили трьох загальновійськових армій. Попри те, що аналітики прогнозували початок "битви за Покровськ" ще у вересні, цього не відбулося.

Українські військові змогли загальмувати рух противника до Покровська і його міста-супутника Мирнограда на рубежі сіл Лисівка-Сухий Яр-Промінь-Миролюбівка, тобто на відстані 8-10 км.

Західні ЗМІ пишуть, що ЗСУ готуються зустрічати росіян. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: