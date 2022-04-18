Битва за Схід почалася, армія Росії намагається прорвати оборону ЗСУ - Данілов

Російські військові активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов підтвердив, що вранці понеділка, 18 квітня, почалася активна фаза на Сході.

Про це Данілов розповів в ефірі спільного телемарафону "Єдині новини".

Секретар РНБО зазначив, що російські військові активізувалися на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Вони намагаються прорвати оборону українських військ. Він додав, що окупанти спробували піти у наступ вздовж лінії фронту у трьох областях України.

"Наші війська тримаються. Лише у двох місцях їм вдалося прорватися - це Кремінна та ще одне невеличке місто. Тривають бої. Ми не здаємо своїх територій. Спроба почати активну фазу у них почалася сьогодні зранку", - сказав секретар РНБО.

Варто зазначити, що раніше речник Міноборони повідомляв, що Росія завершила перегрупування своїх військ та готова до наступу на Сході. Серед завдань ворога - встановлення повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей і забезпечення стійкості сухопутного коридору з окупованою українською територією Крим.

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