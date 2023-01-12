Битва за Соледар та Бахмут: у Зеленського назвали втрати російської армії

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що під час запеклих боїв за Бахмут та Соледар втрати Росії становлять приблизно від 10 до 20 тисяч осіб.

Про це Михайло Подоляк розповів для 24 каналу.

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"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують. Для росіян там принципово захопити хоча б щось, щоб можна було 2 тижні говорити про те, що вони умовно "захопили північну околицю міста Соледар", що вони "ведуть шалені бої в центрі Соледару", що це "вирішить питання війни та миру" і так "Україна впаде", – сказав посадовець.

Подоляк спростував інформацію, яку поширюють російські пропагандисти, про те, що ініціатива на Бахмутському напярмку перейшла на бік окупантів.

"Росіяни сконцентрували там практично все, що в них було боєздатне, включно з залишками контрактної армії, йдеться про спецназ та десантуру, але це "залишки", – розповів Подоляк.

Що відбувається у Соледарі та біля Бахмута

Бахмутський напрямок - найгарячіша ділянка на фронті. Росія, попри все, намагається вийти на адміністративні кордони Донецької області. Спочатку путінська війська штурмували Бахмут, тепер основні зусилля спрямували на захоплення Соледара. Щодня ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку, намагаючи взяти під контроль Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

Станом на 12 січня ситуація в Соледарі Донецької області є дуже складною. Це місто постійно атакують найманці ПВК "Вагнер", які вже кілька днів поспіль заявляють, що їм вдалося захопити місто.

Вітм, 11 січня у відеозверненні український президент Володимир Зеленський спростував інформацію, що нібито росіяни "захопили" Соледар Донецької області. Він вважає, що поширюючи неправду, пропагандисти хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

Військовий експерт Роман Світан про ситуацію у Соледарі та Бахмуті

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