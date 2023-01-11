Битва за Соледар триває, РФ наступає на двох напрямках: головне зі зведення Генштабу

У Генштабі розповіли головні події на фронті за останню добу.

Російські окупанти протягом цієї доби завдали 2 ракетних та 22 авіаційних ударів. Загарбники здійснили 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 11 січня.

Генштаб нагадує, що загроза авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Бахмут і Соледар

Росіяни попри все намагаються вийти на адміністративні кордони Донецької області. Ворог проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль Соледар та шляхи постачання наших підрозділів. Окупанти зазнають великих втрат, але бої тривають.

Також безуспішні наступальні дії росіяни ведуть на Авдіївському напрямку.

Загроза з Білорусі

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Білорусь і надалі надає свою інфраструктуру для відновлення боєздатності підрозділів противника. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Інші напрямки

Разом з тим, окупанти не припиняють обстрілів позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж усієї лінії зіткнення.

На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

та напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на та – обороняється. На Сіверському та Слобожанському напрямках вогневого впливу зазнали райони Нововасилівки та Вовківки Сумської області а також сіл Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

та напрямках вогневого впливу зазнали райони Нововасилівки та Вовківки Сумської області а також сіл Гур’їв Козачок, Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині. На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині.

напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Кислівка, Крохмальне, Берестове, Вишневе, Першотравневе та Іванівка Харківської області і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

напрямку обстріляно Терни на Харківщині, а також Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області. На Бахмутському напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині.

напрямку від вогню окупантів постраждали Спірне, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора та Дружба на Донеччині. На Авдіївському напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

напрямку під вогневий вплив потрапили Красногорівка, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині.

напрямку обстріли зафіксовано у Вугледарі та Великій Новосілці на Донеччині. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Вільне Поле Донецької області та Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні на Запоріжжі.

Херсонщина

На Херсонському напрямку противник не припиняє тероризувати жителів населених пунктів вздовж правого берега Дніпра. Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали Дудчани, Степанівка та Херсон.

У населених пунктах окупованої території Херсонської області загарбники посилюють режимні заходи, перевіряють місцеве населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Удари ЗСУ у відповідь

Українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Окрім того, наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних безпілотники, тип яких уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Що в окупації

Медичні заклади в окупованих населених пунктах переповнені пораненими російськими окупантами. Так, станом на 9 січня, тільки у місцевій лікарні Марківки Луганської області додатково розгорнуто 100 ліжко-місць.

Мобілізація в РФ

За наявною інформацією, прикордонна служба ФСБ РФ від 9 січня цього року ввела в дію наказ про обмеження виїзду за кордон громадян, які придатні до військової служби.

Раніше українські оборонці роповіли про ситуацію у Соледарі, який безперервно атакують російські загарбники.