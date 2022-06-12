Битва за Сєвєродонецьк: у Генштабі повідомили, що ворог намагається встановити повний контроль над містом

Битва за Сєвєродонецьк: у Генштабі повідомили, що ворог намагається встановити повний контроль над містом

Командування зазначило, що на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському.

На Сєвєродонецькому напрямку противник продовжив застосування ствольної та реактивної артилерії. Намагається подолати опір наших військ та встановити повний контроль над містом Сєверодонецьк, бойові дії тривають.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 12 червня.

Ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ вздовж лінії зіткнення.

"На Бахмутському напрямку окупанти вели штурмові дії з метою охоплення населеного пункту Врубівка, успіху не мали.

При спробі відновити штурмові дії в напрямку Оріхове – Золоте ворог отримав рішучу відсіч українських захисників та відійшов", - додали у Генштабі.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів, продовжив обстріли наших підрозділів. Здійснює заходи з підготовки до наступу.

Нагадаємо, що Німеччина відкинула пропозицію Іспанії передати Україні близько 40 танків Leopard 2A4 після їх модернізації.