Битва за Торецьк починається: експерт назвав ознаки і зробив тривожний прогноз

Російські війська на сході України продовжують нарощувати темпи наступальних дій. Найгарячішим залишаються Покровський й Краматорський напрямки, але останнім часом ворог активізувався й в районі Торецька.

Про це повідомив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Факт застосування ФАБ-3000 М-54 по Нью-Йорку говорить про те, що Торецьку агломерацію найближчим часом почнуть стирати з лиця землі як і всі інші міста, перед початком наступу. План командування гранично зрозумілий. Можна вважати, що битва за Торецька починається. І починається вона з тотального знищення агломерації", - написав він.

Нагадаємо, російські війська продовжують вести наступальні операції на Торецькому напрямку від моменту їхньої активізації 18 червня, проте ймовірність значних успіхів у цьому районі залишається низькою.

Аналітики кажуть, що за час активізації боїв російські сили в основному пздійснювали фронтальні піхотні атаки на невеликі населені пункти на південь і схід від Торецька. Досі жодної значної механізованої атаки в цьому районі не було зафіксовано, а російські війська не досягли помітних тактичних успіхів.

Російські сили можуть використовувати операції на Торецькому напрямку для підтримки передбачуваного наступу з Часового Яру в бік Костянтинівки або просто чинити тиск на українські сили на ширшому фронті в Донецькій області, сприяючи успіхам на напрямках Часового Яру та Авдіївки.

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