Битва за Велику Новосілку добігає кінця: чим загрожує втрата селища на межі Донеччини та Запоріжжя

Надвечір 26 січня Міноборони РФ повідомило про захоплення селища Велика Новосілка, яке розташоване на Донеччині, поблизу адмінкордону з Запорізькою та Дніпропетровською областями. У ЗСУ заперечують захоплення населеного пункту та зауважують, що бої тривають.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ситуацію у селищі станом на 27 січня та чим загрожує його втрата для України.

Росіяни наступають

На початку грудня 2024 року окупанти активізували свої сили на півдні від Великої Новосілки.

Військовий журналіст Богдан Мірошников 22 грудня повідомляв, що Велика Новосілка "продовжує сипатися".

За його словами, на півночі від містечка події розгортаються таким чином, що там були перерізані всі комунікації з "великою землею".

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В районі села Нескучного, розташованого на південь від Великої Новосілки, ворог намагається вийти на гуляйпільську трасу.

Згодом, 25 грудня окупанти продовжували стягувати сили на північ і південь від селища, а на початку січня армія РФ готувалася його штурмувати.

23 січня в Інституті вивчення війни повідомили, що російська армія активізує наступальні дії задля захоплення Великої Новосілки. Російські блогери стверджували, що окупанти начебто оточили невелику групу бійців ЗСУ у південній частині селища, однак аналітики не знайшли підтверджень цьому.

Того ж дня, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що ситуація у селищі складна, росіяни намагаються оточити населений пункт, однак у ЗСУ готові протидіяти ворогу.

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, Олексій Гетьман 25 січня повідомляв, що між двома російськими угрупованнями біля Великої Новосілки залишається менш як два кілометри.

У 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка 26 січня розповіли, що противник величезними силами піхоти намагався блокувати українські опорні пункти.

Також там додали, що увійшовши до населеного пункту ворог потрапив у "вогняний мішок, де будь-який рух присікався снарядами та дронами".

Проте, уцілілих будівель в населеному пункті не залишилось.

Чим важливе селище

Речник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук розповідав, що Велика Новосілка є важливим опорним пунктом і логістичним хабом Сил оборони на півдні Донецької області.

За його словами, армія РФ хоче перерізати логістику для українських підрозділів, які діють у цьому районі.

Начальник відділення комунікацій 48 окремої артбригади ЗСУ Богдан Петренко повідомляв, що в разі захоплення Великої Новосілки у росіян відкривається шлях для подальшого наступу в декількох напрямках – як на північ Донецької області в бік Покровська, так і на захід – у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

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"Не виключено, що росіяни мають у своїх планах захід і у Дніпропетровську область – з метою тиску на Україну або захоплення в цілому", – сказав Петренко в ефірі телеканалу "Ми - Україна".

Містечко розташоване на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. До повномасштабного вторгнення у Великій Новосілці проживали шість тисяч людей, зараз залишилось близько 5%, або навіть і менше. Саме селище повністю знищене російськими обстрілами.

Найдовша битва майже завершилася

У DeepState 24 січня заявляли, що битва за Велику Новосілку добігає кінця, ворог уже просунувся до центральних вулиць населеного пункту.

У звіті Інституту вивчення війни йшлося про те, за даними геолокаційних даних, російські війська займають 89% селища.

Там припускають, що захоплення і зачистка Великої Новосілки, ймовірно, надасть російському військовому командуванню можливості та стане точкою відліку для прийняття рішення про передислокацію підрозділів Східного військового округу (СВО) Росії з району містечка в інші пріоритетні оперативні райони.

У неділю, 26 січня Богдан Мірошников у своєму Telegram написав: "Одна з найдовших битв цієї війни майже закінчилася, і це останній пост про Велику Новосілку на найближчий час", – написав він.

Ситуація станом на 27 січня

У понеділок 27 січня, Віктор Трегубов в ефірі телемарафону повідомив, що армія РФ захопила значну частину селища Велика Новосілка в Донецькій області.

Аби уникнути оточення українських сил у південній частині населеного пункту, підрозділи Сил оборони відійшли ближче до околиць.

"Для уникнення оточення українських сил в південній частині населеного пункту вони звідти були виведені. Українські сили перебувають на деяких позиціях в межах населеного пункту, але це ближче до його околиці. Будь-які інші дії могли б спричинити їхнє оточення та непотрібні втрати серед українських захисників. Тому станом на зараз росіяни увійшли до значної частини населеного пункту", – додав речник.

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За словами Трегубова, українці утримують певні його рубежі, щоб не ворог не пройшов далі", – сказав Трегубов.

Волонтер Богдан Мірошников зазначив, що очікуваний відхід з більшої частини селища Велика Новосілка завершився набагато краще, ніж очікувалося.

Як розповів Мірошников, наступне важливе задання – це оборона лінії "Комар-Багатир-Костянтинопіль". Зокрема, він додав, що "Україна однаково повернеться туди, в цьому немає сумнівів".

Загроза втрати півдня Донецької області

Воєнний оглядач Денис Попович в етері Еспресо зазначив, що ЗСУ необхідно відступити на підготовлені позиції та продовжувати утримувати південь Донецької області.

"Оскільки втрата Великої Новосілки, а раніше і Курахового, яка, до речі, не була підтверджена офіційним Генеральним штабом ЗСУ, створює загрозу для втрати півдня Донецької області. Це небезпечно і створює передумови для наступу в бік Запоріжжя, якщо ворог має для цього відповідні ресурси", – заявив він.

Раніше, ТСН.ua повідомляв, що російські окупанти намагаються штурмувати на Оріхівському напрямку.

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