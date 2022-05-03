Бив полонених прикладом по ребрах та ногах і погрожував стратою: на Київщині повідомлено про підозру російському військовому

Бив полонених прикладом по ребрах та ногах і погрожував стратою: на Київщині повідомлено про підозру російському військовому

Підозрюваний разом з іншими окупантами в Ірпені взяв у полон дев'ять чоловіків, забравши у них мобільні телефони.

На Київщині російському військовому повідомлено про підозру за те, що бив полонених прикладом по ребрах та ногах і погрожував стратою.

Про це повідомляє прокуратура Київської області.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури громадянину Російської Федерації - військовослужбовцю ЗС РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, у березні 2022 року підозрюваний, у складі 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ увійшов до м. Ірпінь Київської області. Разом з іншими військовими РФ він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку.

У населеному пункті окупанти розшукували військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників правоохоронних органів.

Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяв у полон дев'ять чоловіків, забравши у них мобільні телефони. Полонених били прикладом зброї по ребрах та ногах. Їм погрожували вбивством та імітували страту, не давали їжу і воду.

У селі Бабинці Бучанського району Київської області викрили чоловіка та жінку, які співпрацювали з російськими окупантами.

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