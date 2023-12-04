Бив прикладом та хотів застрелити: СБУ ідентифікувала окупанта, який катував людей на Харківщині (фото)

Українські правоохоронці ідентифікували ще одного російського окупанта, який катував мирних мешканців під час захоплення Харківщини.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав керівник пресцентру СБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Як зазначається, черговим російським злодієм виявився 36-річний Максим Янголенко з Воронезької області, старший прапорщик ЗС РФ, командир взводу 252-го гвардійського мотострілкового полку 90-ї гвардійської танкової дивізії (в/ч 91711).

“Цей російський військовий входив до складу загарбницьких угруповань, що окупували Ізюмський район Харківщини у 2022 році. Задокументовано факти, коли цей окупант особисто брав участь у каральних акціях та незаконних обшуках за місцем проживання ізюмчан, застосовуючи до них фізичне та психологічне насилля. На початку травня 2022 року російський військовий разом з вісьмома своїми підлеглими вночі увірвався до помешкання місцевого жителя в Ізюмі, вибивши калитку до подвір'я. Янголенко вимагав від чоловіка зізнатися у нібито коригуванні вогню української армії або “здати” тих, хто це робить”, - наголосив Владислав Абдула.

Він також додав, що військовий РФ, не отримавши бажаної інформації, почав бити українця прикладом автомата з такою силою, що на зброї пересмикнувся затвор. Після цього він імітував страту потерпілого, здійснюючи постріли з автомату біля його голови.

“Наступного дня російський воєнний злочинець знов увірвався зі своїми підлеглими до оселі цього ізюмчанина та жорстоко побив його пістолетом по голові та ногами у живіт. Після цього злочинці незаконно обшукали маєток чоловіка та пограбували його. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили росіянину про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Оскільки він переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави”, - наголосив Абдула.

Нагадаємо, що на Одещині викрили рекетирів, які діяли під виглядом СБУ і ТЦК.

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