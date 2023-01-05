"Бий х*хлів – рятуй Росію": росіянки з Сахаліна привітали окупантів з Новим роком

Мешканці Сахаліна записали відеопривітання з Новим роком для загарбників, в якому побажали "швидкої перемоги над ворогом".

Ненависть до українців розпалюють не лише "рупори" кремлівської пропаганди, такі як Соловйов, Симоньян та інші. Багато простих росіян також замість того, щоб вимагати від путінського режиму припинити війну, продовжують підтримувати так звану "спецоперацію".

Так, жителі далекого Сахаліну, який розташований за близько 9 тис. км, разом із дітьми записали відеопривітання з Новим роком окупантам, які воюють в Україні. Відповідне відео з'явилося в Мережі.

"Ми розіб'ємо ворога (тобто українців), перемога буде за нами. Бий х*хлів – рятуй Росію", – зазначають жінки на відео.

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Зазначимо, що заклики до знищення українського народу часто можна почути на федеральних російських телеканалах.

Наприклад, російський пропагандист Антон Красовський разом із гостем обговорили в ефірі прокремлівського каналу Russia Today, як треба знищувати українських дітей.

Слова Красовського викликали невдоволення навіть у самих пропагандистів і простих росіян, які назвали його українським "шпигуном".

Звичайні росіяни дуже часто поділяють думку пропагандистів, про що свідчать перехоплені українською розвідкою розмови окупантів зі своїми родичами в РФ.

Так, в одній з перехоплених розмов окупант заявив, що українських дітей "потрібно душити ще в утробі" матері.

У квітні 2022 року СБУ опублікувала перехоплену розмову російського окупанта та його дружини, яка закликала свого чоловіка знущатися з українок.

"Ти давай там, українських баб ґвалтуй і мені нічого не кажи. Зрозуміло?" – сказала дружина своєму чоловікові-окупантові, водночас сміючись у слухавку.

СБУ встановила її особу та оголосила в державний та міжнародний розшук.

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