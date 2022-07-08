Бій над Чорним морем: ворожий Су-35 застосував керовані ракети по парі українських штурмовиків

Крім того, на Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати українські позиції.

Під час повітряного бою над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повітря” по парі українських штурмовиків.

Про це йдеться у зведенні ОК "Південь" за 7 липня.

"Для нас – без втрат, для ворога – без успіху", – йдеться в повідомленні.

На Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати українські позиції. Проте обійшлося без втрат для ЗСУ. Росіяни були змушені втекти, ухиляючись від вогню у відповідь.

Після масованого ракетного удару зранку по Очакову та Миколаєву, ввечері з важкої стволової артилерії загарбники обстріляли околиці Галіциново на Миколаївщині. Обійшлося без жертв.

Крім того, українські авіатори тричі завдали удари парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню противника й ворожої техніки в районі Давидова Броду і Правдиного.

Нагадаємо, що росіяни 12 ракетами обстріляли Очаків та Миколаїв.

Читайте також: