Бій під Маріуполем: російські війська не можуть взяти місто - і гатять по мирному населенню

Бій під Маріуполем: російські війська не можуть взяти місто - і гатять по мирному населенню

Раніше повідомлялося, що у місті працюють диверсійні групи.

Російські окупанти не можуть взяти місто Маріуполь, що на Донеччині, тому б'ють по мирному населенню.

Про це сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Російські війська не можуть взяти Маріуполь, і просто б'ють по мирному населенню", - сказав він.