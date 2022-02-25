Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Бій під Маріуполем: російські війська не можуть взяти місто - і гатять по мирному населенню

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber

Раніше повідомлялося, що у місті працюють диверсійні групи.

Російські окупанти не можуть взяти місто Маріуполь, що на Донеччині, тому б'ють по мирному населенню.

Про це сказав мер Маріуполя Вадим Бойченко.

"Російські війська не можуть взяти Маріуполь, і просто б'ють по мирному населенню", - сказав він.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація