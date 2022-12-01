Бий своїх, щоб чужі боялися: російські військові на Херсонщині розстріляли своїх же "мобіків"

Снаряд попав у намет до мобілізованих "ДНРівців".

Поблизу окупованого населеного пункту Цукури на Херсонщині окупанти обстріляли позиції мобілізованих із терористичної республіки "ДНР". 14 військових загинули та 7 - отримали поранення.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов під час онлайн-брифінгу 1 грудня.

"24 листопада артилерійський підрозділ збройних сил РФ обстріляв позиції мобілізованих 1-го армійського корпусу "Донецьк" російських окупаційних військ на південно-західній околиці населеного пункту Цукури тимчасово окупованої території Херсонської області. Внаслідок попадання 152-міліметрового снаряду в намет 14 військовослужбовців загинули та 7 військовослужбовців отримали поранення" — зазначив Громов.

Втрати російської армії

За 9 місяців повномасштабного вторгнення російська армія, за даними Генерального штабу ЗСУ, втратила особового складу близько 89 440 осіб. Дані уточнюються. За листопад Сили оборони України встановили рекорд зі знищення російських окупантів - 17 тисяч загарбників.

У Міноборони України заявили, що мобілізація в РФ не змінила істотно ситуацію на фронті. "Мобіки" уникають бойових зіткнень, а через величезні втрати професійний рівень російської армії суттєво знизився.

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