Бій тривав близько двох годин: прикордонники зупинили спробу прориву окупантів до Бахмута

Українські прикордонники втримали наступ кількох груп піхоти російських військ, які намагалися обійти опорний пункт українських захисників біля Бахмута. Було знищено п'ятьох загарбників.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Аби зупинити маневр російсько-окупаційних військ наші бійці нав’язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку. Від обходу рубежу противник вимушено відмовився та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу", - йдеться у повідомленні.

Вогневе ураження загарбників здійснили прикордонники-мінометники й артилерія ЗСУ.

"Визначений рубіж втримали, активні дії українських оборонців зірвали спробу прориву окупантів. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 осіб – 5 вбитими та 7 пораненими", - розповіли деталі у ДПСУ.

Бої за Бахмут

На Донеччині тривають запеклі бої між Збройними силами та окупантами за утримання рубежів, Бахмут та Соледар – найгарячіші точки.

Ворог зазнає великих втрат. Так, за даними Офісу президента, під Бахмутом та Соледаром могли загинути до 20 тис. ворожих солдатів.

Під Бахмутом спецпризначенці СБУ завдали ударів дронами-камікадзе по позиціях російських військ, завдавши їм втрат.

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