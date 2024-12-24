Бій тривав майже день: в ЗСУ опублікували кадри ураження окупантів на Куп‘янському напрямку

23 грудня, ворог на Куп’янському напрямку намагався здійснити спробу розширення контрольованої території на лівому березі річки Оскіл.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день", – йдеться в повдомленні.

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В результаті злагодженої бойової роботи наші воїни уразили і знищили 12 одиниць броньованої техніки, а також піхоту. Знищено одну БМП-2 та два танки. Уражено вісім одиниць БМП-2 та один танк окупантів.

Також ворог втратив 18 осіб безповоротно, окрім того, 6 окупантів поранено.

Окупанти намагалися провести штурм на лівому березі річки Оскіл

Нагадаємо, армія РФ прагне захопити плацдарм на одному з островів або на правому березі Дніпра, щоб розмістити засоби для обстрілів Херсону та підрозділів ЗСУ.

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