Бій тривав півтори години: на Сумщині ДРГ окупантів намагалась прорвати український кордон

На Сумському напрямку Сили оборони змогли припинити чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України.

Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його слова, учора, 3 лютого, українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

"Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контр диверсійна група", - додав Наєв.

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Звитяжний бій тривав протягом півтори години.

"Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону", - додали у Силах оборони.

Також ми повідомляли, що командувач Об’єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв наголосив на необхідності евакуюватися жителів прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей через регулярні обстріли РФ та залучення ДРГ.

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