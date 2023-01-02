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Бій тривав понад 4 години: українські прикордонники двічі жорстко контактували з ворогом, який штурмує Бахмут (відео)

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Бій тривав понад 4 години: українські прикордонники двічі жорстко контактували з ворогом, який штурмує Бахмут (відео)

Фото: скриншот з відео

Окупанти зазнали втрат після двох боїв з бійцями ДПСУ.

У понеділок, 2 січня, українські прикордонники провели два жорсткі бої, захищаючи Бахмут. Російські окупанти зазнали втрат.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Один бій відбувся поблизу населеного пункту Підгородне, він тривав понад чотири години - з 12:30 до 16:50.

"Група росіян з 30 осіб намагалася штурмувати позиції наших захисників. За попередньою інформацією, сім ворожих солдатів вбито, а ще дев'ять - поранено. При цьому в лавах ЗСУ втрат не було", - йдеться в повідомленні.

Інший бій відбувся в районі Бахмутського звалища - з 16:00 до 17:00.

"Українські прикордонники разом з підрозділом ССО в інтервалі з 16:00 до 17:00 знищили два спостережні пункти російських військових. Втрати окупантів - п'ятеро "200", троє" 300" підтвердила аеророзвідка Сил Спеціальних Операцій", - повідомили в ДПСУ.

Також прикордонники показали відео боїв, які вели бійці на Бахмутському напрямку перед новим роком.

Нагадаємо, у суботу, 31 грудня, на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнення з окупантами, які намагаються захопити місто. За оцінками українських військових, понад 170 росіян не дожили до нового року, ще близько 200 отримали поранення.

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Дата публікації
Перегляди
2681
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