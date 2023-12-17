Бій у Бєлгородській області: Легіон "Свобода Росії" розповів про результати

Російські добровольці запевнили, що виконали всі поставлені завдання та успішно повернулися на територію України.

Добровольці з Легіону "Свобода Росії" прозвітували про виконану операцію на території Бєлгородської області РФ.

Про це передає пресслужба Легіону.

"Штурмові групи Легіону виконали всі поставлені завдання та успішно повернулися на територію України", – доповіли добровольці.

Вони прокоментували заяву губернатора Бєлгородської області Гладкова, що внаслідок операції "втрат немає".

За їхніми словами, сьогодні, 17 грудня штурмові загони Легіону "Свобода Росії" зайшли до Бєлгородської області РФ, знищили ЗОП (зводний опорний пункт) путінських військ неподалік Теребрено, виконали поставлені завдання і вже повернулися. Фото/відео бійці пообіцяли опублікувати пізніше, "як переведуть дух".

"Дорогою назад залишили цікавий паз "фахівцям" путінських інженерних військ. Висувайтеся, актуалізуйте карти мінних полів. А всім язикам Кремля, які пишуть про "українську ДРГ" ще раз (для тупих пояснюємо): Ми – російські добровольці. І ми маємо право приходити додому будь-коли. Тим більше, з доброю метою", – підсумували в Легіоні "Свобода Росії".

Нагадаємо, рсійський губернатор В'ячеслав Гладков увечері, 17 грудня, поскаржився, що ЗСУ нібито обстріляли село Теребрено Бєлгородської області.

У ГУР підтвердили факт бойових зіткнень, додавши, що операцію здійснили противники кремлівського режиму.

Раніше повідомлялося, що Легіон “Свобода Росії” підірвав нафтобазу у Воронежі.

Читайте також: