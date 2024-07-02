Бій у Сумській області: в ISW оцінили, чи є загроза наступу РФ в регіоні

Бій біля села може свідчити, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях.
Аналітики американського Інституті вивчення війни проаналізували кадри бою біля села Журавка Сумської області.
Про це йдеться у новому звіті ISW.
В ISW зауважують, що опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як українські сили обстрілюють позиції росіян у будинках і лісі на північ від села Журавка. Цей населений пункт розташований менш ніж за два км від кордону та приблизно за 35 км на північний схід від міста Суми.
Аналітики зауважують: наразі незрозуміло, чи готується армія РФ до наступальної операції в Сумській області, чи їхні позиції - це результат обмеженого транскордонного рейду.
"Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область", - йдеться у звіті Інституту.
Американські фахівці оцінюють, що будь-які наступальні дії окупаційних військ в Сумській області матимуть на меті притиснути та відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.
Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили про ситуацію в Сумській області. За словами речника Андрія Демченка, розпочата Росією війна в Україні досі триває, а тому окупанти можуть у будь-який момент розпочати наступ на Сумському напрямку.
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