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Бій у Сумській області: в ISW оцінили, чи є загроза наступу РФ в регіоні

Бій у Сумській області: в ISW оцінили, чи є загроза наступу РФ в регіоні

Російські військові / Фото: Associated Press

Бій біля села може свідчити, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях.

Аналітики американського Інституті вивчення війни проаналізували кадри бою біля села Журавка Сумської області. 

Про це йдеться у новому звіті ISW.

В ISW зауважують, що опубліковані 30 червня кадри з геолокацією показують, як українські сили обстрілюють позиції росіян у будинках і лісі на північ від села Журавка.  Цей населений пункт розташований менш ніж за два км від кордону та приблизно за 35 км на північний схід від міста Суми.

Аналітики зауважують: наразі незрозуміло, чи готується армія РФ до наступальної операції в Сумській області, чи їхні позиції - це результат обмеженого транскордонного рейду.

"Наразі незрозуміло, чи російські сили встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до більшої російської наступальної операції в Сумській області, чи ці позиції були результатом обмеженого транскордонного російського рейду в Сумську область", - йдеться у звіті Інституту. 

Американські фахівці оцінюють, що будь-які наступальні дії окупаційних військ в Сумській області матимуть на меті притиснути та відвернути українські сили від інших критичних ділянок лінії фронту.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомили про ситуацію в Сумській області. За словами речника Андрія Демченка, розпочата Росією війна в Україні досі триває, а тому окупанти можуть у будь-який момент розпочати наступ на Сумському напрямку.

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