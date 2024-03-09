Бій з російськими диверсантами на Сумщині: деталі останнього прориву ворога

У ніч на 7 березня на Сумщину вкотре проривалася російська ДРГ, але напад було успішно відбито.

Загроза від російських ДРГ нікуди не зникла, РФ продовжує закидати своїх диверсантів на територію України.

Про деталі останнього бою з ворожою ДРГ на Сумщині розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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"Певний час ми бачили зниження активності ворожих ДРГ і по Сумському напрямку, і по Харківському. Але, як бачимо, ця загроза нікуди не зникає. Ворог продовжує використовувати свої диверсійно-розвідувальні групи, які планують або хочуть зайти на нашу територію", – каже Демченко.

Що стосується останнього випадку, коли у ніч на 7 березня на Сумщину вкотре проривалася російська ДРГ, то напад було успішно відбито.

"Цей випадок вибиття з території України ворожої ДРГ на Сумщині, коли наші хлопці, як тільки виявили цю групу, одразу відкрили по ній вогонь, також була підтримка з артилерійських підрозділів, і в подальшому вони відступили", – зазначає речник ДПСУ.

Крім того, що вороог не полишає спроб використовувати своїх диверсантів і на Харківщині.

"Тому поки матимемо такого сусіда, звісно, загроза заходу диверсійних груп залишатиметься", – підсумував Демченко.

Нагадаємо, в ДПСУ повідомляли, що російські диверсанти активізувалися на кордоні з РФ у Сумській та Харківській областях.

Раніше повідомлялося, що СБУ спіймала російського агента, який готував прорив ДРГ ворога на Сумщину. 54-річного жителя Сум ФСБ дистанційно завербувала у серпні 2023 року.

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