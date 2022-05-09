Бій за Рубіжне і постійні атаки ворога: яка ситуація на основних напрямках Донбасу

Бій за Рубіжне і постійні атаки ворога: яка ситуація на основних напрямках Донбасу

У Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію на основних напрямках, де ведуться бойові дії на Донбасі.

Майже на всіх росіяни штурмують і ведуться бої.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 травня.

На Сєвєродонецькому напрямку триває бій за Рубіжне. Окупанти намагаються покращити тактичне положення, оволодіти містом та створити сприятливі умови для подальшого наступу у напрямку Лимана та Сєвєродонецька.

Росіяни здійснили невдалу спробу штурму населеного пункту Воєводівка. Проте успіху не мали і відійшли на раніше зайняті позиції.

На Лиманському напрямку загарбники намагаються з боєм просунутися в районах населених пунктів Олександрівка та Шандриголове.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно вів бойові дії в районі населеного пункту Тошківка.

На Авдіївському напрямку росіяни намагаються покращити тактичне положення в районах Новоселівки, Новоселівки Другої, Верхньоторецького. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках визначені підрозділи противника проводять перегрупування військ з метою підготовки до подальших активних дій. Очікується збільшення цього угруповання за рахунок підрозділів, що раніше воювали біля Маріуполя.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти проводять наступальні дії на сході України.

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