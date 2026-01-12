Бій за центр Куп’янська: "Хартія" взяла під контроль міськраду

Куп’янськ

Пошуково-ударне угруповання “Хартія” встановило контроль над будівлею міської ради Куп’янська. Місто вдалося деблокувати під час успішної операції під керівництвом командування 2-го корпусу Національної гвардії України.

Про це повідомили у пресслужбі корпусу.

© 13 бригада Національної гвардії України «Хартія»

Після деблокування Куп’янська підрозділи пошуково-ударного угруповання “Хартія” разом із тактичним угрупованням “Куп’янськ” завершують зачистку міста. Воїни розвідувально-ударної групи 4-го батальйону бригади “Хартія” встановили державний прапор України над будівлею міської ради в центрі міста.

Командир 2-го корпусу НГУ “Хартія” полковник Ігор Оболєнський зазначив, що успіх операції став результатом системної підготовки та чіткого планування.

“Куп’янська операція доводить, що завдяки плануванню, навченості командирів і штабів та якісній підготовці підрозділів – усьому, що ми називаємо методом “Хартії”, – можна успішно зупиняти і знищувати ворога”, – наголосив Оболєнський.

Військові також оприлюднили унікальні кадри штурму Куп’янської мерії. Відео з GoPro бійців 4-го батальйону “Хартії” зафіксувало ключові моменти операції.

Як повідомлялося раніше, окупанти намагаються прорвати оборону біля Куп’янська, посиливши тиск на східному березі річки Оскіл. Ворог намагається витіснити звідти українських військових, однак суттєвих успіхів не має.