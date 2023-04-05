Бійчиня “Відьма”: "Росія – неадекватна, вихід на кордони 91-го року не гарантує спокою"

Коли може завершитись активна збройна фаза російсько-української війни та чи убезпечить нас від нового наступу Кремля вихід на кордони 1991 року?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповіла бійчиня ЗСУ Ольга Бігар – офіцерка 241 ОБр ТрО Збройних сил України із позивним “Відьма”.

“Рано чи пізно активно бойова фаза закінчиться. Але треба розуміти, що наш сусід не дуже адекватний. В даному випадку більше підходить паралель з Ізраїлем. У нас на Півночі зараз ситуація не визначена, на Сході так само. Треба розуміти, якщо ми повернемося до кордонів 1991 року, це не означає, що у наших сусідів не виникнуть реваншистські настрої і вони не захочуть продовжувати якісь свої наступальні дії, що вони не відновлять свій боєкомплект, свою військову техніку і не розпочнуть ще якісь спроби наступу", – зазначила офіцерка.

На думку Ольги Бігар, лише від України залежить цілісність наших кордонів.

"Для того, щоб все було спокійно, треба розуміти, що це питання політичне, геополітичне. Від нас залежить цілісність наших кордонів. Я собі не ставлю зараз великі цілі. Я маю служити як офіцер народові України і виконувати ті завдання, які нам ставить Генштаб. В інших випадках всі питання до військово-політичного керівництва. Зараз прогнозувати щось досить важко”, – додала офіцерка.

Нагадаємо, що зараз ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка перебувають в епіцентрі вогню.

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