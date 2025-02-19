Військові 118 окремої механізованої бригади ЗСУ, які боронять Україну на Запорізькому напрямку, просять допомоги у зборі коштів на пікап для бойових завдань.

Бійці записали відеозвернення, де попросили долучитися та допомогти зібрати необхідних 350 тисяч гривень для придбання пікапа, щоденно виконуватиме завдання та допоможе зберегти життя військових.

"Вітаємо, ми бійці 118-ї окремої механізованої бригади, які нищать ворога на запорізькому напрямку. Просимо вас, небайдужі українці, долучитись до нашого спільного збору на придбання автівки, яка буде виконувати бойові завдання. Кожна гривня донату – це спільний вклад в нашу перемогу" – йдеться у зверненні.

Бійці 118 ОМБр просять українців про допомогу: воїни збирають на автомобіль

Ціль: 350 000 гривень

Як долучитися?

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