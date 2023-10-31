Бійці 3-ї ОШБр висловилися про жінок на війні – Мережа спалахнула обуренням (подробиці, відео)

У Мережі спалахнув скандал через висловлювання військових 3-ї окремої штурмової бригади про жінок на війні.

Так, під час програми "Двіж", яка виходить на Youtube-каналі бригади, дівчина із зали запитала у військових: "Яким чином жінки могли б допомагати на фронті?"

Боєць 3-ї ОШБр Вітя Розовий лаконічно відповів: "Я промовчу". Проте гості та інші військові бригади зайшлися сміхом після такої відповіді.

На запис програми, зокрема, звернули увагу ресурс "Гендер у деталях" і жіночий журнал "Wonderzine Україна".

Боєць з позивним "Істок" після слів Віктора пояснив, що жінки потрібні на діловодських, адміністративних функціях, "займатися по складах".

"Є військові професії, на яких можуть працювати дівчата. Але от у мене є прохання до дівчат, дуже велике, коли ви йдете (до ЗСУ – ред.), не треба собі одразу придумувати, що ви снайпер, марксман чи ще щось… Це професії (до яких – ред.) приходять через тривалу працю", – сказав "Істок".

Після цього у військових запитали, кого більше серед бойових медиків – дівчат чи хлопців. На це відповів боєць із позивним "Гном", сказавши, що чоловіків більше, а "дівчатам важко бути бойовими медиками, і на полі бою він їх не особливо бачить".

Після цього до хлопців-військових звернулася бойова медикиня 72-ї бригади, яка зауважила, що дівчат в армії багато.

"Ніхто в жодному разі не хоче ніяк принизити. Є дівчата, які воюють. Я вважаю, треба похлопати дівчатам, які воюють за Україну", – відповів на її зауваження "Істок".

"А ще похлопати дітям, які воюють, і похлопати псам, які воюють", – додав Віктор Розовий.

Реакція Мережі

В коментарях під відео на сторінках в Instagram "Гендер у деталях" і "Wonderzine Україна" користувачі розділилися на два табори. Деякі засудили висловлювання бійців 3-ї ОШБр, а дехто, навпаки, став на підтримку військових і порекомендував дівчатам піти до військкомату.

Коментарі через висловлювання військових 3-ї окремої штурмової бригади

Коментарі через висловлювання військових 3-ї окремої штурмової бригади

Коментарі через висловлювання військових 3-ї окремої штурмової бригади

Коментарі через висловлювання військових 3-ї окремої штурмової бригади

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Негативні коментарі про 3-тю ОШБр

Нагадаємо, у Дніпрі патрульні затримали військового через "втомлений вигляд" і "євробляху": деталі скандалу.

Читайте також: