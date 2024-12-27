Бійці 3-ї штурмової полонили групу росіян, які виявились їхніми шанувальниками: подробиці

Наші воїни нищать ворога та сумлінно захищають країну від окупантів.
Бійці Третьої окремої штурмової бригади на Харківському напрямку взяли в полон групу окупантів, які виявились підписниками бригади у Telegram.
Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр.
"Зустрічайте, Чєпух і компанія — полонені окупанти, наші підписники!", – йдеться у повідомленні.
За повідомленням бригади, декілька тижнів поспіль ворог штурмує їхні позиції, але другий механічний батальйон "розбирає на атоми" російський взвод за взводом.
"З цієї групи знищили шістьох, а чотирьом пощастило більше, бо вони загриміли. Але не в російську тюрму, як зазвичай, а в полон до наших бійців", – сказали в бригаді.
Як з'ясувалося, полоненні є підписниками Третьої штурмової бригади у Telegram.
Нагадаємо, армія Російської Федерації намагається перетнути річку Вовча, щоб просунутись до Куп'янська в Харківській області.
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