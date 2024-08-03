Бійці 31-ї ОМБр назвали звільнення свого командира "безсенсовним": відкрите відеозвернення

У бригаді вимагають не звільняти з посади комбрига полковника Усанова.

Начальники служб та командири підрозділів 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ виступили проти рішення головнокомандувача зняти з посади комадира 31-ї ОМБр полковника Андрія Усанова.

Відкрите відеозвернення до командування армії військові опублікували на сторінці бригади у соціальній мережі Facebook.

"Він не кладе бездумно своїх людей за ордени, для нього на першому місці – життя кожного з нас, саме тому командир 31-ї ОМБр полковник Усанов Андрій Юрійович не угодний вищому командуванню ЗСУ та його знімають з посади", – заявили військові.

Підлеглі полковника Усанова зазначили, що він користується повагою та авторитетом серед особового складу, ефективно планує та веде бойові дії, раціонально використовує людський ресурс та цінує своїх підлеглих.

"Під його командуванням готовий йти в бій кожен військовослужбовець 31 ОМБр. Під його керівництвом наша бригада досягала значних успіхів, що неодноразово відзначалося вищим командуванням", – наголосили військові.

Бійці 31-ї ОМБр вважають рішення вищого командування замінити командира бригади "не раціональним та безсенсовним", тому що це не підвищить боєздатність підрозділів, а "снаряди до гаубиць не зʼявляться".

"Цим рішенням [зняти з посади полковника Усанова – ред.] значно знизиться морально-психологічний стан та бойовий дух бригади, та підірветься довіра до вищого командування", – наголосили бійці.

Нагадаємо, у Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ відреагували на чутки про звільнення комбрига 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Еміля Ішкулова. Там пояснили, що Ішкулова вирішили призначити на вищу посаду.

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