Бійці 92 ОШБр виявили на залишених росіянами позиціях китайські боєприпаси: фото

Військкор 1+1 Андрій Цаплієнко припускає, що в теорії боєприпаси могли потрапити до Росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання.

Журналіст "1+1" Андрій Цаплієнко оприлюднив світлини, на яких видно упаковку боєприпасів китайського виробництва з російської позиції, яку щойно відбили бійці 92-ої штурмової бригади.

Відповідні фото Цаплієнко виклав у Telegram.

"Сподіваюсь, фахівці розберуться в маркуванні та походженні цих боєприпасів. В теорії вони могли потрапити до росії через Іран, але можливі й інші шляхи постачання", - зазаначив журналіст.

Нагадаємо, наприкінці листопада українські військові на одній з кинутих позицій знайшли мінометні міни виробництва Китаю. Йдеться про 60-мм боєприпаси, які доволі легко ідентифікуються, як осколково-фугасні M-83A.

Раніше дослідник тайванського Інституту з досліджень національної оборони та безпеки Юрій Пойта розповів, що Китай має достатню кількість власних морських, сухопутних та повітряних коридорів, які можуть забезпечити як необхідні обсяги, і темп постачань.

"Вміст відправлень прихований в контейнерах, що дає можливість Китаю стверджувати, що вони містять невійськові товари двосторонньої торгівлі. Дуже ймовірно, що постачання відбувалися напряму з КНР, а не через треті країни", - припускає Пойта.

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