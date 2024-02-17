Бійці "Азова" ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною – відео

Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира.
На Луганщині 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною.
Відео опублікували у Telegram-каналі "Азов".
Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удар по бліндажу ворога.
Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати до Кремінної.
Нагадаємо, окупанти намагаються приховати кількість загиблих у збитих літаках Су-34 та Су-35С.
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