Бійці "Азова" ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною – відео

На Луганщині 12-та бригада спеціального призначення "Азов" НГУ ліквідувала російського комбата у лісах під Кремінною.

Відео опублікували у Telegram-каналі "Азов".

Артилерія 12-ї бригади у взаємодії з аеророзвідкою завдала удар по бліндажу ворога.

Радіоперехоплення окупантів засвідчили смерть російського командира, тіло якого намагаються евакуювати до Кремінної.

Нагадаємо, окупанти намагаються приховати кількість загиблих у збитих літаках Су-34 та Су-35С.

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