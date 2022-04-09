Бійці "Азова" успішно відпрацювали позиції російських військових, звідки ворог вів мінометний вогонь

Захисники знищили КРАЗи та БК окупантів.

Бійці полку "Азов" продовжують боронити Маріуполь, Донецька область. Захисники 9 квітня успішно відпрацювали позиції російських військових, звідки вони вели мінометний вогонь

Про це йдеться у повідомленні полку в Мережі.

Бійцям полку "Азов" вдалося пошкодити КРАЗи та знищити БК окупантів.

"Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали позиції російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь. Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі загарбники продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. У місті посилено працюють мобільні крематорії російських окупантів.

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