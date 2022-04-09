Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Бійці "Азова" успішно відпрацювали позиції російських військових, звідки ворог вів мінометний вогонь

Дата публікації
Перегляди
2982
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Бійці "Азова" успішно відпрацювали позиції російських військових, звідки ворог вів мінометний вогонь

Фото: АЗОВ - Маріуполь/Telegram

Захисники знищили КРАЗи та БК окупантів.

Бійці полку "Азов" продовжують боронити Маріуполь, Донецька область. Захисники 9 квітня успішно відпрацювали позиції російських військових, звідки вони вели мінометний вогонь

Про це йдеться у повідомленні полку в Мережі.

Бійцям полку "Азов" вдалося пошкодити КРАЗи та знищити БК окупантів.

"Бійці полку "Азов" ефективно відпрацювали позиції російських окупантів, звідки вони вели мінометний вогонь. Пошкоджено, без можливості подальшої експлуатації, КРАЗи противника та знищено БК окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі загарбники продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. У місті посилено працюють мобільні крематорії російських окупантів.

Читайте також:

Наступна публікація