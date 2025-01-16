Бійці "Азову" взяли в полон ескімоса: що він розповів і як опинився на війні

Ескімос розповідає, що мобілізація в Росії торкнулася всіх малочисельних народів РФ. Кремль не зупиняло, що ескімосів всього в Росії налічується трохи більше тисячі.

На Торецькому напрямку бійці 12-ї бригади спеціального призначення Азов на Торецькому напрямку взяли у полон незвичного окупанта – представника нацменшин РФ з народу ескімосів.

Про це передає пресслужба "Азову".

На опублікованому відео чоловік розповів, що звуть його Василь, йому 41 рік, народився у Магаданській області РФ. За національністю – ескімос.

"Полонений зробив екскурс в історію своїх родичів, а також детально розповів про зверхнє ставлення росіян до корінних народів", – йдеться в повідомленні.

"Ескімоси пішли від алеутів, а алеути раніше жили у Гренландії. А потім з Гренландії дійшли до Аляски, а потім аж до Чукотки", – таку версію історії свого народу розповів чоловік.

Як воював і потрапив в полон

Окупант-ескімос розповів, що починав воювати проти України на посаді оператора-навідника БМП. Проте згодом його перевели у піхотинці.

"Але що, куди, як? З мене що, намагаються зробити універсального солдата? І вже 7 жовтня мене відправили до Нью-Йорка (Донецької області – Ред.). Там ми повинні були тримати позиції. Але через те, що троє (росіян – Ред.) мене кинули, я загубився. Вони в СЗЧ подалися", – каже Василь.

Окупант додає, що залишився ночувати в гаражі. Він там простояв усю ніч "притиснувшись до стіни", тому що там були "Мавіки" і дрони-камікадзе. Стверджує, що дивом лишився живий у той час, коли решта окупантів загинули.

Ескімос скаржиться, що на передовій його неодноразово кидали напризволяще свої ж співслуживці і молодші командири.

Злякався "Азову"

Василь зізнався, що коли дізнався, що його взяв в полон "Азов" – "принишк взагалі і злякався".

"Думав, зараз будуть різати, чи що. Насправді, ті хлопці, які мене захопили, надали першу допомогу, ставилися по-людськи. Не били, не чіпали. Я здивувався, що як до свого", – говорить ескімос.

Чоловік розповідає, що після потрапляння в полон його разом з українцями хотіли "добити" самі ж росіяни скидами із дронів. Один із цих скидів його поранив. Також по окупанту працював російський міномет.

"По мені працювали мої ж", – дивується Василь.

"Українці переживали за мене більше, ніж я. Навіть коли у пікап сідали, прикривали мене. Раніше лякалки розказували, що українські військові катують, ріжуть, знущаються, я*ця відрізають, а тут я був здивований. Ставляться по-людськи, – додав ескімос.

Що змусило ескімоса воювати проти України

Василь розмірковує, що "не має нічого проти українського народу", а лише хотів звільнити його від так званих "фашизму" і "нацизму". На питання, хто такі ж ці "фашисти", ескімос відповідає, що це люди, які вбивають мирне населення. Водночас, він визнає, що це саме російське командування дає наказ на вбивство цивільних на лінії фронту.

"Зараз я уже затрудняюся сказати (хто фашисти – Ред.)", – каже Василь.

Він також розповів про так звані загороджувальні загони окупантів, які мали б "прикривати". Але в реальності "свої били ж своїх".

На питання, що ж змусили його з далекої Магаданської області приїхати воювати проти України, чоловік чесно відповів, що на так званій "СВО" один його племінник загинув, а другий – зник безвісти. Тому він хотів відомстити. Тільки чомусь не путінському режиму, який винний у війні, а українському народові.

Знищення малих народів Росії

Василь розповів, що з двох його племінників, яких мобілізували на так зване "СВО", один був чистокровний ескімос, другий – наполовину. Він розповідає, що мобілізація в Росії торкнулася всіх малочисельних народів РФ. Кремль не зупиняло, що ескімосів всього в Росії налічується трохи більше тисячі.

"Всіх торкнулася мобілізація, не має значення, хто ти: ескімос, евенк, юкагір, коряк (народи крайньої Півночі – Ред.), чи хтось інший", – розповів він.

Ескімос розповідає, що в російській армії до нього, як і до інших представників нацменшин, було негативне і зневажливе ставлення.

Хто такі ескімоси

Ескімоси – група корінних народів північної півкулі, традиційно займаючи територію від східного краю Чукотки до Гренландії.

У Росії ескімоси – нечисленна етнічна група (за даними перепису 2002 року – 1750 осіб, станом на зараз – близько 1400 осіб), що живе змішано або близько з чукчами в кількох населених пунктах східного узбережжя Чукотки й на острові Врангеля. Ескімоси Чукотки звуться "юк" (людина), "юїт" або "юпік" (справжній чоловік).

Раніше повідомлялося, що "азовці" на Торецькому напрямку взяли в полон одразу 23 росіян.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.