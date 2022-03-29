Бійці "Азова" знищили російські танки та БМП в районі Маріуполя

Бійці "Азова" знищили російські танки та БМП в районі Маріуполя

Один з танків було знищено коктейлями Молотова.

Бійці полку "Азов" 29 березня знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів у районі Маріуполя Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні полку в Мережі.

"Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова. Боротьба триває. Маріуполь – це Україна!" – йдеться у повідомленні.

‼️«Азов» продовжує нищити ворогів



Бійці полку «Азов» сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова.

Боротьба триває.



Маріуполь - це Україна! pic.twitter.com/H5EZF4iBdO — АЗОВ (@Polk_Azov) March 29, 2022

Нагадаємо, 29 березня у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних за умови, якщо захисники міста здадуть його.

Додамо, водночас у Маріуполі після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до голови Чечні Рамзана Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв.

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