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Бійці "Азова" знищили російські танки та БМП в районі Маріуполя

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Бійці "Азова" знищили російські танки та БМП в районі Маріуполя

Ілюстративне фото / Прес-служба Генерального штабу ЗСУ

Один з танків було знищено коктейлями Молотова.

Бійці полку "Азов" 29 березня знищили кілька одиниць військової техніки російських окупантів у районі Маріуполя Донецької області.

Про це йдеться у повідомленні полку в Мережі.

"Бійці полку "Азов" сьогодні знищили 3 танки та 1 БМП ворога. Один з танків було знищено коктейлями Молотова. Боротьба триває. Маріуполь – це Україна!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 березня у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном президент Росії Володимир Путін пообіцяв випустити з Маріуполя цивільних за умови, якщо захисники міста здадуть його. 

Додамо, водночас у Маріуполі після невдалого штурму порожнього згорілого будинку, важкі поранення отримав наближений до голови Чечні Рамзана Кадирова польовий командир та організатор вбивства Бориса Немцова Руслан Геремєєв. 

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