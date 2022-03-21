Бійці "Азову" під Маріуполем знищили ворожі танки та втопили катер

Бійці "Азову" під Маріуполем знищили ворожі танки та втопили катер

Боротьба за український Маріуполь триває.

Бійці полку "Азов" за минулу добу, 20 березня, здобули нові трофеї російських окупантів поблизу Маріуполя Донецької області.

Про це повідомляють на сторінці полку у Telegram.

Зазначається, що оборонці Маріуполя захопили РПГ-30, ПТУР "Фагот", АГС-17, крупнокаліберний кулемет "Корд", РПВ "Джміль".Окрім цього, бійцям полку вдалося знищити 2 танки ворога, 17 одиниць живої сили окупанта та втопити ворожий катер пр. 03160 "Раптор".

"Захисники міста всіма силами продовжують відбирати у ворога можливість нищити житлові будинки і вбивати громадян", - йдеться у повідомленні.

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