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Бійці "Азову" взяли в полон командира відділення мотострілецького полку РФ (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Бійці "Азову" взяли в полон командира відділення мотострілецького полку РФ (відео)

Бригади НГУ "Азов" взяли в полон чотирьох російських військовослужбовців Фото: скрін відео НГУ "Азов"

Обмінний фонд поповнився.

Бригади НГУ "Азов" взяли в полон чотирьох російських військовослужбовців, серед яких і командир відділення 228-го мотострілецького полку.

Про це повідомлено на офіційному каналі бригади спеціального призначення НГУ "Азов".

"Серед полонених: командир відділення 228-го мотострілецького полку, бійці рядового складу, а також представники підрозділу "Шторм-Z", - повідомили у бригаді. 

Один з полонених розповів, що був мобілізований у жовтні 2022 року. До цього працював трактористом.

Бійці 1-го та 2-го батальйонів 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" передали полонених росіян відповідним службам. Тож обмінний фонд поповнено.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ лише одна росіянка приїхала за військовополоненим.

Ірина Криніна завітала з Красноярська і розповіла, що не підтримує війну, хоче зупинити її та донести громадянам РФ, що вони живуть у брехні. Однак її чоловік дещо іншої думки.

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Дата публікації
Перегляди
1111
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