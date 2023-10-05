Бійці “Азову” знищили два ворожих танки та іншу техніку: відео з фронту

Українські воїни здійснили вдалу атаку за допомогою FPV-дронів.
Бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ “Азов” знищили 2 ворожих танки та пошкодили ще один.
Відео вдалої атаки за допомогою FPV-дронів опубліковане в Telegram-каналі бригади у четвер, 5 жовтня.
Внаслідок влучних ударів ворог також втратив комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”, РЕБ, вежу звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки, а також живу силу.
У повідомленні бійці не уточнили, на якій саме ділянці фронту російські окупанти зазнали таких значних втрат.
Нагадаємо, раніше на Харківщині українські бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів.
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