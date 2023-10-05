Бійці “Азову” знищили два ворожих танки та іншу техніку: відео з фронту

Бійці 12-ї бригади спеціального призначення НГУ “Азов” знищили 2 ворожих танки та пошкодили ще один.

Відео вдалої атаки за допомогою FPV-дронів опубліковане в Telegram-каналі бригади у четвер, 5 жовтня.

Внаслідок влучних ударів ворог також втратив комплекс дальнього візуального спостереження “Муром-П”, РЕБ, вежу звʼязку, броньований автомобіль, кілька одиниць техніки, а також живу силу.

У повідомленні бійці не уточнили, на якій саме ділянці фронту російські окупанти зазнали таких значних втрат.

Бійці “Азову” знищили два ворожих танки та іншу техніку ворога

Нагадаємо, раніше на Харківщині українські бійці 3-ої окремої танкової Залізної бригади завдали влучного удару по російській гарматі "Гіацинт-Б" та розтрощили ще одну артилерійську позицію окупантів.

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