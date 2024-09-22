Бійці ГУР, які звільняли Зміїний, 28 годин блукали в морі на гумовому човні: WSJ розповіла причину

Офіцери спецпідрозділу "Тимур" розповіли, які випробування чекали на них після звільнення острова влітку 2022 року.

В день підняття українського прапора на острові Зміїний сильний шторм перевернув моторний човен спецпризначенців ГУР, і вони провели 28 годин у відкритому морі на гумовому човні, веслувавши.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Журналіст американського видання відвідав острів Зміїний на початку вересня і поспілкувався з офіцерами спецпідрозділу "Тимур", які брали участь у його відвоюванні влітку 2022 року. За інформацією WSJ, острів, що розташований за 20 миль від узбережжя, має шрами від численних атак України та заповнений знищеною російською технікою та уламками будівель.

Острів Зміїний став важливим плацдармом для України в Чорному морі, що дозволило відновити мільярдні експортні поставки зерна та підтримати економіку. Відвоювання острова стало символічною перемогою для України, оскільки під час першого дня війни український прикордонник відповів російським військовим кораблям, що вони повинні "піти на х**".

Офіцер Головного управління розвідки з позивним Нед підкреслив важливість контролю над островом Зміїний, зазначивши: "Як каже історична приказка: 'Хто контролює острів Зміїний, той контролює море'".

Україна розпочала зусилля щодо повернення острова в квітні 2022 року, після затоплення флагмана Чорноморського флоту Росії, корабля "Москва". Відтоді українські сили почали безперервні атаки на острів, використовуючи ракети з безпілотників та літаків, потопили російські катери і знищили гелікоптер.

Спеціальні сили розмістили самохідні гаубиці на баржах, ведучи вогонь з позицій, недоступних з суші. "Як тільки ми почали систематично працювати з середини червня 2022 року, ми змусили їх покинути острів за два тижні", - зазначив офіцер ГУР з позивним Шекспір.

Після відвоювання острів контролювався українськими військовими. Однак погода ускладнила повернення: буревій вивів з ладу мотори їхнього човна, який перевернувся, і військові змушені були перебувати у відкритому морі на надувному човні без мотора. Протягом 28 годин вони вичерпували воду та боролися з умовами, поки не були врятовані.

WSJ зазначає, що зараз основна битва в цій частині Чорного моря точиться за газові бурові установки, захоплені Росією, які використовуються для спостереження за українськими силами.

Нагадаємо, у ніч на 22 вересня 2024 року Україна знову зазнала масованої атаки з боку Росії. Росія запустила 80 ударних безпілотників типу "Shahed" з території Єйська та Курська, а також здійснила удар двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з тимчасово окупованої Луганської області.

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